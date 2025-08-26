Norveç devlet fonundan İsrail’e işgal tepkisi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Globes’un aktardığına göre, Norveç’in devlet fonu Government Pension Fund Global (GPFG), Norges Bank Investment Management tarafından yönetilen fon, İsrail’deki bazı yatırımlarını elden çıkarmaya devam ediyor. Fon, yaklaşık “2 trilyon dolar” değerinde bir portföyü yönetiyor ve dünya genelinde yatırımlar gerçekleştiriyor.

Fon, İsrail’in ana bankalarındaki hisselerin satışını, “savaş ve çatışma durumlarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlaline katkıda bulunma riski kabul edilemez” gerekçesiyle gerçekleştirdiğini bildirdi.

Habere göre, satışa konu olan hisseler arasında Bank Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI (First International Bank’ın ana şirketi) yer alıyor.

Gazeteye göre, fonun yılın ilk yarısı sonunda Discount Bank of Israel’de de hisseleri bulundu; ancak bu banka listede yer almıyor, bu durum fonun hisselerini daha önce satmış olabileceğine işaret ediyor. Aynı dönemde, fonun söz konusu altı bankadaki yatırımlarının toplam değeri 678 milyon dolar seviyesindeydi.

Fon yetkilileri, yatırımların elden çıkarılmasının temel gerekçesi olarak bankaların işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sunduğu finansal hizmetleri gösterdi.

Etik Konseyi’nin tavsiyesine göre, bankalar yerleşim faaliyetleri için gerekli finansal hizmetleri sağlayarak bu bölgelerdeki yerleşimlerin sürdürülmesine “katkıda” bulunmuş oldu. Konsey, bu yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde kurulduğunu ve varlıklarının sürdürülmesinin sürekli bir ihlal oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca fon, ABD merkezli inşaat ekipmanı şirketi Caterpillar Inc.’deki %1,23 hissesini de elden çıkardı. Etik Konseyi, şirketin buldozerlerinin İsrail makamları tarafından Filistin mülklerinin yaygın ve hukuka aykırı şekilde yıkımında kullanıldığını ve şirketin bu kullanımı engellemek için herhangi bir önlem almadığını belirtti.

GPFG CEO’su Nicolai Tangen, düzenlediği basın toplantısında fonun İsrail’deki diğer şirketlerden de yatırımlarını elden çıkaracağını, ancak İsrail’deki tüm yatırımları tamamen satmayı planlamadıklarını ifade etti.