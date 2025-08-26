Yemen’in saldırıları İsrail’de savunma zafiyetini ortaya çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Maariv gazetesi, özellikle geçen cuma günü Lid Havalimanı, Yafa ve Askalan’ı hedef alan Yemen askeri operasyonlarının ardından İsrail içinde artan endişeyi aktardı.

Gazeteye göre, Yemen’e ait bir hipersonik balistik füze, İsrail ve ABD’ye ait birçok hava savunma sistemi tarafından engellenmeden Lid Havalimanı’na isabet etti. Bu durum, İsrail’in hava savunma ağının etkinliği konusunda acil sorular doğurdu.

İsrailli askeri yetkililer ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii’nin, füzenin engellenememesiyle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Ayrı bir saldırıda ise bir Yemen droneunun Sina Çölü üzerinden geçerek Askalan’daki stratejik bir tesisi, muhtemelen kentin ana elektrik santralini vurduğu ifade edildi.

Gazete, bunun Yemen’in gelişen hava kapasitesinin açık bir göstergesi olduğunu kaydederek, Yemen’den fırlatılan insansız hava araçlarının artık İsrail topraklarının derinliklerine ulaştığını vurguladı.

Maariv ayrıca, Yemen’in ilk kez çoklu savaş başlığı taşıyan bir balistik füze konuşlandırmış olabileceğine dair haberler karşısında İsrail’deki kaygıları öne çıkardı.

Analistler, bu tür silahların hipersonik teknolojiyle birleşmesinin, İsrail’in çok katmanlı füze savunma sistemlerini ciddi şekilde zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Gazete, gelecekteki Yemen saldırılarının seyriyle ilgili olarak İsrail içinde artan korku ve belirsizlik atmosferine dikkat çekti. Bu endişelerin, Yemen’in operasyonlarını, Sanaa’da enerji ve sivil altyapıya yönelik İsrail hava saldırılarına misilleme olarak çerçevelemesiyle daha da yoğunlaştığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda 70’ten fazla kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.

Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşının başlamasından bu yana Yemen, uzun menzilli füze ve drone saldırılarının yanı sıra Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı deniz taşımacılığını hedef alan operasyonlarını da genişletti.

Analistler, bu gelişmelerin bölgesel askeri dengede önemli bir kaymaya işaret ettiğini, İsrail’in savunma açıklarını ortaya çıkararak çatışmayı tırmandırdığını belirtti.