İsrail’den Suriye’de kalıcı işgal mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Suriye’de son dönemde “kontrol altına aldığı” bölgelerde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Katz, X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Cebel eş-Şeyh (Hermon Dağı) ve “gerekli güvenlik bölgesinde” kalacağını açıkladı. Bu kararın gerekçesi olarak ise Golan ve Celile’nin Suriye’den gelebilecek tehditlere karşı korunmasını gösterdi.

İsrailli bakan ayrıca, İsrail’in Suriye’deki Dürzileri “korumayı sürdüreceğini” iddia etti.

Beşşar Esed yönetiminin 8 Aralık 2024’te düşmesinin ardından İsrail, Cebel eş-Şeyh’in tamamını ve işgal altındaki Suriye Golanı’nda çeşitli noktaları hızla işgal etmişti.

Cebel eş-Şeyh, Suriye’nin batısında Lübnan sınırına yakın konumda bulunuyor. 1970’lerden bu yana Suriye ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasına göre bölge, taraflar arasında bir tampon bölge işlevi görmüş ve yaklaşık 50 yıl boyunca bu anlaşmaya bağlı kalınmıştı.

Öte yandan, salı günü İsrail kanalı i24NEWS’in aktardığına göre, ABD yönetimi, İsrail ile Suriye’nin Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantısına kadar “güvenlik düzenlemelerine” ilişkin bir anlaşmayı duyurmasından yana bir tutum sergiliyor.

HTŞ rejiminin kontrolündeki SANA’nın aktardığına göre, İsrail ve Suriye düzenli toplantılar yürütüyor. Yaklaşık bir hafta önce Paris’te, HTŞ rejiminin Dışişleri Bakanı ile İsrail Stratejik İşler Bakanı arasında ABD’nin aracılığıyla bir görüşme yapıldı. Görüşmede “gerilimin azaltılması” konusunun ele alındığı kaydedildi.