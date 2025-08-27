Gaza Hükümeti Medya Direktörü: İsrail’in Nasser Hastanesi Saldırısındaki Üzgünüm Açıklaması Yalan, İnsanî Durum Çok Kritik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail işgal güçlerinin Pazartesi günü Gazze’nin güneyindeki tek çalışan hastane olan Nasser Tıp Kompleksi’ne düzenlediği saldırı büyük tepkilere yol açtı. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, aralarında 6 gazetecinin de olduğu onlarca sivil ve sağlık personeli yaralandı. İsrail ordusu, sivilleri hedef almadığını ve konu hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu. Ancak Gazze Hükümeti Medya Direktörü Dr. İsmail El-Suvabte, bu açıklamaları yalan olarak nitelendirdi.

Dr. El-Suvabte, Abna Haber Ajansı’na verdiği demeçte, resmi özür ve soruşturmanın gerçeği ortaya çıkarmak ve sorumluları yargılamak zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını belirtti. “Bu cinayet, bağımsız, şeffaf ve tarafsız uluslararası bir kurum tarafından araştırılmalıdır, işgalci rejim tarafından değil.” dedi. Ayrıca hastanenin aktif bir sağlık merkezi olduğunu ve saldırının açıkça uluslararası insancıl hukuk kurallarının ihlali olduğunu vurguladı.

Dr. El-Suvabte, Nasser Hastanesi’ne düzenlenen saldırının savaş hukuku gereği sivil ve askeri hedefler arasında ayrım yapılması ilkesine aykırı olduğunu söyledi. “Hastaneler savaş sırasında sadece askeri amaçlarla kullanılmadıkça korunmalıdır. Bu hastaneye yapılan saldırı, tıbbi personel, hastalar ve sivilleri hedef aldı.” diye konuştu.

Gazetecilerin hedef alınması konusuna da değinen El-Suvabte, İsrail’in gazetecileri sistematik olarak hedef aldığını, bunun medya özgürlüğüne ve uluslararası koruma yasalarına aykırı olduğunu dile getirdi. “Gazetecilerin hedef alınması, haber alma hakkını engellemek ve sorumluların hesabını vermesini önlemeye yöneliktir.” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki insani durumun çok kritik olduğunu söyleyen El-Suvabte, 2.4 milyondan fazla Filistinli sivilin, özellikle 1.2 milyondan fazla çocuğun yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını aktardı. “İşgal güçleri son 30 günde sadece ihtiyaçların yüzde 14’üne izin verdi. Binlerce yardım kamyonu bekletiliyor ve geçişler büyük ölçüde kapalı.” dedi.

El-Suvabte, uluslararası kuruluşların ve insani yardım örgütlerinin yardım hızının ve miktarının yetersiz olduğunu bildirdiğini belirtti. Gazze’de yardım operasyonlarının sınırlı bölgelerde yoğunlaştığını ve çoğu insanın yardım alamadığını ifade etti. Son olarak, işgalcilerin engellerini kaldırmaları, yardım konvoylarını korumaları ve ablukanın derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumdan acil destek çağrısında bulundu.

Gazze Hükümeti Medya Direktörü İsmail El-Suvabte, “Bağımsız, uluslararası ve şeffaf bir soruşturma derhal başlatılmalı. Bu insanlık suçlarının sorumluları adalet önüne çıkarılmalı.” dedi.