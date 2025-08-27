Hamas’tan El-Hiye Suikastı İddialarına Sert Yanıt: “Bu Haberler Sadece Bir Söylentidir”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas hareketi, İsrail kaynaklı bazı medya organlarında yer alan Halil el-Hiye suikastı ile ilgili haberleri kesin bir dille yalanladı. Hamas’ın yetkili bir kaynağı, söz konusu haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, bu iddiaların tamamen asılsız ve sahte olduğunu söyledi. Yetkili, bu tür haberlerin işgalcilerin psikolojik savaş ve medya operasyonlarının bir parçası olduğunu kaydetti.

Hamas temsilcisi, “Bu sahte ve başarısız girişimler halkımızın liderlerine olan güvenini zerre kadar sarsamayacaktır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Halil el-Hiye ile birlikte hareket edenlerin uzun direniş yolunda sağlam ve kararlı duruşlarının bu tür yalan haberlerle hiçbir şekilde zedelenemeyeceğinin altını çizdi.

Yetkili, söylentilerin yalnızca güçsüz ve çaresiz kişilerin kullandığı bir silah olduğunu vurgulayarak, Filistin halkının bu tür saldırılardan daha da güçlenerek ve ulusal duruşuna daha sıkı bağlı kalarak çıkmayı öğrendiğini belirtti.

Bu açıklamalar, Hamas lideri Halil el-Hiye’ye yönelik suikast iddialarını reddederken, Filistin direnişinin kararlılığının devam edeceğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. Hamas, psikolojik savaş ve dezenformasyon kampanyalarına karşı halkının direncini korumaya devam edeceğini ifade etti.