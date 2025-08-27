Lübnan Meclis Başkanı: Ülkeyi Bölmeye Yönelik Her Adım Kınanmalıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD heyetinin Lübnan’a yaptığı ziyaretten olumsuz sonuçlar çıktığını açıkladı. El-Şarkül Avsat gazetesine verdiği demeçte, Amerikalı yetkililerin vaat ettiklerinin aksine Lübnan’a geldiklerini ve İsrail’in “adım adım” politikalarına ilişkin beklenen reaksiyonu sunmadıklarını dile getirdi.

Berri, ABD heyetinin İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırılarını durdurmasından önce Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını şart koşmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Amerikalı heyet İsrail’den hiçbir şey getirmedi, bunun sonucu olarak durum daha da karmaşıklaştı.” dedi.

Lübnan Meclis Başkanı, gelecekte yapılacak olan hükümet toplantısına dair detay vermekten kaçınarak “Durum kolay değil.” ifadesini kullandı. 2 Eylül’de ordu tarafından önerilen Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına ilişkin planın hükümet tarafından değerlendirileceği toplantı hakkında konuşurken, “Ülkede bölünmeye yol açacak her türlü adım kınanmalıdır.” mesajını verdi.

Berri’nin açıklamaları, bölgedeki gerginliğin ve Amerika ile İsrail’in taleplerinin Lübnan’da siyasi tansiyonu artırdığı bir döneme işaret ediyor. Ülkenin birliği ve istikrarı için uzlaşma çağrısı yapılırken, taraflar arasındaki gerilim sürüyor.