Hamas, BM’ye çağrı yaptı: Şehitlerin cenazeleri derhal teslim edilsin

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas, İsrail’in şehitlerin cenazelerini alıkoymasını “Siyonistlerin suç ve vahşeti” diye nitelendirdi.

Hareket, uluslararası topluma çağrı yaparak, “İşgalcinin bu insanlık dışı uygulamasına karşı her türlü baskı mekanizması kullanılmalı,” dedi.

BM ve insan hakları kuruluşlarına çağrı

Hamas’tan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana şehitlerin cenazelerine yönelik uygulamaların “uluslararası insani hukukun açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “İşgalcinin cenazeleri alıkoyması ve onlara yönelik saygısız tutumu, baskı ve terör sisteminin bir parçası,” ifadeleri yer aldı.

Hamas, BM ve insan hakları kuruluşlarını, “Cenazelerin tutulmasına son verilmesi ve sayılı mezarlık uygulamasının kaldırılması için İsrail’e uluslararası baskı yapılmalı,” sözleriyle göreve çağırdı.

726 cenaze tutuluyor

Açıklamada, İsrail’in 726 Filistinliye ait cenazeyi elinde bulundurduğu, bunların bir kısmının mezarlıklarda, bir kısmının ise özel soğuk hava depolarında tutulduğu belirtildi.

Hamas, bu uygulamanın “soykırım savaşı süresince benzeri görülmemiş şekilde arttığını” kaydetti.

Hamas ayrıca, Gazze’de hâlâ akıbeti belgelenmemiş çok sayıda şehit cenazesi bulunduğunu ve bunun “suçun boyutunu daha da ağırlaştırdığını” ifade etti.

“Direniş insani değerlerini korudu”

Açıklamada, “Filistin direnişi, son esir takasında düşman İsrail’e ait cenazelere insani ve ahlaki değerler çerçevesinde muamele etti. Buna karşın işgalci rejim, halkımıza, esirlerimize ve şehitlerimizin cenazelerine karşı sadist uygulamalarına devam ediyor,” denildi.

Hamas, bu uygulamaların İsrail’in “marjinal ve yasa tanımaz bir varlık” olduğunu dünyaya gösterdiğini da ekledi.