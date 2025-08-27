Güney Lübnan’daki Halk Tepkisi Üzerine ABD Heyetinin Sur ve El-Hıyam Ziyareti İptal Edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Lübnan’da özellikle sınır bölgelerinde yaşayan halkın ABD’nin İsrail saldırılarını desteklemesi ve Lübnan iç işlerine müdahalesine karşı organize ettiği büyük protestolar, Washington temsilcilerinin Sur ve El-Hıyam şehirlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettirdi.

El-Hıyam şehrinde düzenlenen protesto gösterisine katılanlar, ABD yetkililerinin Lübnan ve halkına karşı küçümseyici açıklamalarına tepki göstererek, Lübnan’ın ulusal egemenliğinin korunması ve İsrail’in saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Göstericiler, ellerindeki pankartlarla dış müdahalelere karşı durduklarını açıkça ifade ettiler.

ABD’nin Lübnan ve Suriye özel elçisi Thomas Barrack ise geçtiğimiz günlerde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında zavallı bir tutum sergileyerek gazetecilere hakaret etti. Barrack, gazetecilere yönelik olarak, “Eğer bölgede hayvanlar gibi kaos ve kargaşa hakim olursa biz buradan çekiliriz. Neler olduğunu anlamak istiyorsanız medenice davranmalısınız.” gibi aşağılayıcı ifadeler kullandı.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimlerin ve ABD’nin Lübnan üzerindeki etkisinin halk nezdinde ne denli tepki çektiğini ortaya koyarken, Washington heyetinin programlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.