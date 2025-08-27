Suriye'deki Yüksek Seçim Komisyonu üyelik şartlarını açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yüksek Halk Meclisi Seçimleri’ni organize edecek Yüksek Seçim Komisyonu, seçim organlarına üye olabileceklerin kriterlerini detaylı şekilde belirledi.

Açıklamada, seçimlerin şeffaf ve düzenli yürütülmesi için getirilen katı şartlar ve kısıtlamalar öne çıkıyor.

Komisyon üyesi Ahmed el-Ahmed, SANA’ya yaptığı açıklamada, Halk Meclisi üyelerinin seçileceği seçimlerin 15-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti.

Yeni parlamentoda toplam 210 sandalye bulunacak.

Bunlardan 70’i Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü lideri Colani tarafından atanacak, 140’ı ise Komisyon tarafından oluşturulacak seçim alt komiteleri aracılığıyla seçilecek.

Colani, geçici seçim yasasının son taslağını aldı.

Komisyon, yasayı onayladıktan sonra alt komiteleri atayacak; bu komiteler seçim organlarını belirleyecek ve adaylık başvuruları için süreç başlayacak.

Seçim organlarında görev alacak kişiler, 1 Mayıs 2025 öncesi Suriye vatandaşlığına sahip olmalı, bulundukları bölgede kayıtlı olmalı veya 2011 öncesi beş yıl aralıksız ikamet etmiş olmalı, 25 yaşını doldurmuş ve hukuken ehliyetli olmalı.

Üyelerin iyi bir sicile sahip olması, ağır suçlar veya ahlaki nitelikli suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekiyor.

2011 sonrası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmamış olmaları da şart.

Komisyon, 2011 sonrası milletvekili olmuş veya aday olmuş kişileri, eski rejim destekçilerini, terör örgütü üyelerini, ayrılıkçı veya yabancı müdahaleyi savunanları ve mevcut güvenlik güçleri ile ordudan üyeleri kapsam dışı bıraktı.

Ayrıca, Komisyon, alt komiteler, bakanlar, valiler ve yardımcıları da seçim organlarında görev alamayacak.

“Yeterlilik” kategorisinde yer alan üyeler üniversite diplomasına veya eşdeğerine sahip olmalı, “seçkinler/notables” kategorisindekiler ise en az lise mezunu olmalı.

Komisyon, illerde itiraz komiteleri kuruyor ve Barolar Birliği’nden her seçim bölgesine bir avukat atamasını isteyerek yasal gözlem mekanizmasını güçlendiriyor.