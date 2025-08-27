BAE'den Suriye’nin yeniden imarı için İsrail’le normalleşme şartı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye’nin yeniden imarı için İsrail’le normalleşme şartını gündeme getirdi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nahyan’ın danışmanı Abdulhalik Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Normalleşme, Amerikan-Körfez ortak imar sürecinin ön şartı,” dedi.

Abdullah, Suriye’nin Türkiye ve İran’dan uzak tutulmasının da anlaşmanın unsurları arasında olduğunu ifade etti.

Abdullah’ın değerlendirmesi, ABD’nin Suriye’yi İsrail ile normalleşmeye yönlendirme çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Açıklamalar, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin, “Normalleşme anlaşması, Golan’ın geri alınmasına ilişkin yedinci anlaşmaya bağlı,” sözlerinden sonra yapıldı.