İsrail Açlık Silahıyla Soykırım Yapıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Müslüman Birliği Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed İkbal Rezavi, İsrail işgal güçlerinin savunmasız Filistin halkına karşı açlığı silah olarak kullanmasının insanlık dışı bir suç ve günümüzün en büyük barbarlığı olduğunu açıkladı. Rezavi, ablukadaki halka yiyecek, su, ilaç ve temel ihtiyaçların verilmemesinin sadece insan vicdanına aykırı olmadığını, aynı zamanda uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin bariz ihlali olduğunu vurguladı.

Rezavi, çocukların, kadınların ve yaşlıların açlığa zorlanmasının, hastanelerin kapatılmasının ve insani yardımın engellenmesinin soykırıma eşdeğer olduğunu belirtti. Bu durumun, 21. yüzyılda devlet terörizmi ve zulmüne karşı mücadele etmek yerine, küresel güçlerin sessizce izlediği ciddi bir uyarı olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı, dünya toplumuna, Birleşmiş Milletler’e, İslam İşbirliği Teşkilatı’na ve insan hakları savunucusu kurumlara çağrıda bulunarak, İsrail’in abluka altındaki Filistin halkına derhal yiyecek, su ve ilaç erişimi sağlamaya zorlanmasını talep etti. Ayrıca, insani yardımların engellenmesinin savaş suçu sayılması ve Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanması gerektiğini vurguladı.

Rezavi, Filistin halkının temel haklarının korunması için etkili ve somut adımlar atılması gerektiğini, sadece kınama bildirilerinin yeterli olmadığını sözlerine ekledi. Açlık silahının kullanılmasının tüm insanlığa karşı bir saldırı olduğunu belirten Rezavi, bu zulmün adalet, barış ve insanlık değerleri açısından dünyada kara bir leke olarak kalacağını kaydetti.