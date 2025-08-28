Gazze’nin %80’i Yıkıldı: İsrail Saldırıları Ağır Hasar Bıraktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İbranice Üniversite Coğrafi Bilgi Merkezi’nin uydu görüntülerinden elde edilen verileri paylaşarak Gazze şehrinde yaklaşık 36 bin bina yıkıldığını bildirdi. Bu sayının, savaş öncesi Gazze’deki tüm binaların yaklaşık %80’ine karşılık geldiği belirtildi.

Yıkım şehrin her bölgesinde eşit dağılmadı. Doğudaki El-Şecaiyye, kuzeyde Ensar ve batıdaki El-Şati mülteci kampı gibi bölgelerde sadece az sayıda bina sağlam kaldı. Orta ve güneyde El-Rimal, doğudaki El-Tefah ve Eski Şehir’in bazı kısımlarında ise binaların sadece %25 ile %39’u ayakta kalabildi. Şehir merkezindeki Eldeğre bölgesinde ise binaların yaklaşık %40’ı sağlam durumda bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze şehrini tamamen kontrol altına alma yönündeki ilerlemesini sürdürürken hem askeri hem de siyasi zorluklarla karşı karşıya. Uzmanlar, yoğun nüfuslu şehirdeki savaş koşullarının çok zor olduğunu ve dar sokaklar, tonlarca enkaz, tuzaklar ile geniş tünel ağlarının askerlere büyük engel oluşturacağını belirtiyor.

Eski Şabak (İsrail Güvenlik Servisi) güvenlik şefi ve Reikman Terörle Mücadele Politikaları Enstitüsü araştırmacısı Şalom Ben Hanan, geniş çaplı yıkımın binalara girişleri zorlaştırdığını, duvar çökme riskinin ve tünellere düşme tehlikesinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Hanan, havadan tünellerin yok edilmesinin binalara oranla çok daha zor olduğunu ve birçok binanın altından pusu için tüneller geçtiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Hanan ayrıca, İsrail ile Filistinli grupların bu operasyon için hazırlandığını ve Hamas’ın bunu son savaş olarak gördüğünü ifade etti. Hamas, tüm askeri gücünü ve kaynaklarını kullanmaya kararlı.

Öte yandan, İsrail hükümeti 8 Ağustos 2025’te Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğinde aldığı kararla Gazze’nin kademeli olarak tamamen işgal edilmesini ve bunun ilk adımının Gazze şehrinden başlanmasını onayladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail-Gazze savaşı, bölgede katliamlar, açlık, yıkım ve yerinden edilmeye neden oldu. Savaşta 62 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 158 bin 629 kişi yaralandı ve 9 binden fazla kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Ayrıca açlıktan dolayı 313 kişi, bunların içinde 119 çocuk bulunduğu bildirildi.

Gazze’de yaşanan yıkım ve insan kayıpları, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve barışın önündeki engellerin büyüdüğünü gösteriyor. Uluslararası toplumun duruma kayıtsız kalmaması gerektiği vurgulanıyor.