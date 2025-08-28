İsrail'de "ordunun tüm yapısını sarsacak" casusluk olayı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Kanal 14’ün aktardığına göre, İsrailli Arap araştırmaları uzmanı ve akademisyen Dr. Mordehay Kedar, perşembe günü “Israel HaBoker (İsrail Sabahı)” programında, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze’deki savaşın sona ermesine kadar soruşturmaların ertelenmesini talep etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kedar, soruşturmaların ertelenmesinin 7 Ekim (Aksa Tufanı) tarihli "casusluk olayı" ile ilgili olduğunu iddia ederek, "Bence, düşünülenden çok daha geniş kapsamlı bir durum söz konusu." dedi.

Kedar, söz konusu ertelemenin, o sabah yaşanan “bazı olaylarla” bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Avukat Rachel Berger-Shchter de Kedar’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, Genelkurmay Başkanı’nın şehirdeki operasyon tamamlanmadan “ordunun tüm yapısını sarsacak” durumların önüne geçmek isteyebileceğini belirtti ve bölgede ortaya çıkan bulguların “ciddi” olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Gazze’deki savaşta yakınları ölen İtsik Bunzel, ailelerin bugüne kadar güvenilir soruşturma raporlarına ulaşamadığını dile getirdi. Bunzel, kendilerine verilen bilgilerin “karışık ve hatalı” olduğunu, bu nedenle ailelerin asker ifadelerini kaydederek mümkün olan her detayı bağımsız şekilde belgelemeye karar verdiklerini aktardı.

Bunzel, soruşturmaların hemen başlatılması gerektiğini belirterek, “Eğer bazı kişiler çocuklarımızın kanıyla lekelenmişse ve hâlâ orduda görev yapıyorlarsa, görevlerini tamamlamadan hesap vermeliler. Beklemek doğru değil.” ifadelerini kullandı.