Hizbullah: Hükümetin silahsızlanma kararı önceden tasarlanmış bir hata

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah'ın Lübnan meclisindeki grubu Direnişe Vefa İttifakı Başkanı ve milletvekili Muhammed Raad, egemenliğin her türlü slogan ve tutumun temel şartı olduğunu söyledi.

Silahın yalnızca devletin tekelinde olması gerektiğini savunanları “bağımlılık projelerinin çıkarına ikiyüzlülük ve yanıltma” ile suçladı.

Nebatiye’de konuşan Raad, hükümetin ağustos başında aldığı kararı “önceden tasarlanmış büyük bir hata” olarak tanımladı.

Lübnan ordusunun Hizbullah’ın silahsızlandırılması için plan hazırlamakla görevlendirilmesine atıfta bulunarak, bu adımın “sahiplerinin ve onları alkışlayanların tarihini lekeleyeceğini” ifade etti.

‘Direniş hafızalardan silinmeyecek’

Raad, “Bölgelerimiz hedef alındı, liderlerimiz komplolara maruz kaldı, rolümüzü zayıflatmak ve bizi doğru tercihlerimizden uzaklaştırmak için işbirliği yapıldı,” dedi.

Ardından, “Bütün moral bozmaya ve umutsuzluk yaymaya yönelik girişimlere rağmen düşmanlara sesleniyoruz: Allah’a yemin olsun ki bizi hafızalardan silemeyeceksiniz... Biz sizin hasmınız olmaya devam edeceğiz; ta ki Allah aramızda hükmünü verene dek,” diye konuştu.

‘Şehitlerin kanı hakikati teyit ediyor’

Katılımcılara hitaben, “Siz Siyonist saldırganlığı göğüslediniz, direndiniz, ayakta kaldınız, şehitler ve yaralılar verdiniz. Dünyanın halklarına vatanların nasıl korunacağını, hak ve değerlerin nasıl savunulacağını öğrettiniz,” dedi.

Raad, “Bu hakikati her daim şehitlerin kanı teyit ediyor... Onlar, direniş yolunu seçmeyi ve ağır bedelleri göze almayı kabul etti. Mallarını, kanlarını, canlarını feda ettiler ki ülkemiz özgür ve onurlu kalsın; işgali, vesayeti, zorbalığı ve hak gaspını reddetsin,” ifadelerini kullandı.