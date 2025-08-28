İsrail dışişleri bakanı, ABD ile Ortadoğu stratejilerini ele aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yahudi Haberleri Sendikası’nın (JNS) aktardığına göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, çarşamba günü Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Saar, görüşmeyi “çok iyi” olarak nitelendirdi.

JNS’in haberine göre, bir gazetecinin Filistin devleti konusunda planını sorması üzerine Saar, “Olmayacak” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin “ABD’nin İsrail’in güvenliğine yönelik sarsılmaz taahhüdünü yeniden teyit etmek amacıyla” gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott’un aktardığına göre, görüşmede “Gazze, Lübnan ve Suriye’deki gelişmeler” ile “İran’ın bölgedeki etkisine karşı koymanın önemi” ele alındı.

Pigott ayrıca iki bakanın, “ülkeleri arasındaki yakın iş birliğinin bölgenin güvenliği ve refahı açısından hayati öneme sahip olduğu” konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

İsrail tarafından yapılan bilgilendirmede ise görüşmede “Ortadoğu’daki çeşitli zorluklar ve fırsatlar”ın gündeme geldiği kaydedildi. Bunlar arasında “İran’ın nükleer faaliyetleri, iki ülke arasındaki iş birliği, Gazze’de Hamas’a karşı yürütülen savaş ve gelecek ay yapılacak BM Genel Kurulu toplantıları” yer aldı. Ayrıca, “uluslararası alanda İsrail karşıtı girişimlere karşı iş birliği”nin de konuşulduğu aktarıldı.

Saar, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğini vurgulayarak, görüşmenin “her iki ülkenin ortak çıkarları açısından verimli geçtiğini” ifade etti.