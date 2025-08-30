Gül Suyu: İran Geleneksel Tıbbında Doğadan Gelen Huzur ve Şifa Özütü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu hoş kokulu öz, sadece İran’daki dini ve geleneksel törenlerde kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda İranlı hekimlerin şifalı reçetelerinde de önemli bir rol oynar.

Geleneksel tıbba göre gül suyu “ılımlı ve sıcak” bir mizaca sahiptir. Sinirleri güçlendirmesi, stresi azaltması, uykusuzluğu gidermesi ve kirli havadan kaynaklanan baş ağrılarını hafifletmesi için tavsiye edilir. Özellikle stresli veya üzüntülü zamanlarda gül suyunu koklamak, zihinsel rahatlama ve beyin hormonlarının dengelenmesini sağlar. Bu yüzden İran’daki matem törenlerinde, katılımcıların el ve yüzlerine gül suyu serpilmesi yaygındır.

Gül suyu nasıl elde edilir?

Gül suyu, Muhammedî güllerin damıtılmasıyla elde edilir. Bu geleneksel işlem genellikle bakır kazanlarda yapılır. Kaynatılan gül yapraklarının buharı soğutularak sıvı hâline getirilir ve bu sıvı “gül suyu” olarak toplanır. İran’da Kaşan, Gamsar, Niyaser ve Ravend gibi şehirler, gül suyu üretiminin başlıca merkezlerindendir.

Geleneksel tıpta gül suyunun şifalı özellikleri

Sinir yatıştırıcı: Gül suyu koklamak, anksiyete, stres ve hatta kalp çarpıntısını azaltır.

Uykusuzluk tedavisi: Yatmadan önce gül suyu içmek veya yastığa sıkmak, daha huzurlu bir uyku sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Antioksidanlar bakımından zengindir ve vücudu toksinlerden arındırır.

Baş ağrısını hafifletir: Alna sürüldüğünde veya buharı solunduğunda, sinirsel baş ağrılarını azaltır.

Sindirim sistemi: Ilık su ile birlikte tüketildiğinde mide şişkinliği ve reflüyü hafifletir.

Cilt bakımı: Antiseptik özelliğiyle cildi temizler, yumuşatır ve tazelik kazandırır.

Gül yağı ve faydaları

Gül yağı cilt sağlığı için oldukça yararlıdır; cildi aydınlatır ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca depresyon ve stresle mücadelede yardımcı olur ve sindirim sistemine fayda sağlar. Gül yağı, vücuttaki kan dolaşımını artırır ve virüs ile bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kültürel ve törenlerde kullanımı

İran’da özellikle yas törenlerinde gül suyu serpmek, sadece dini bir gelenek değil, aynı zamanda yatıştırıcı etkisiyle acılı kalpleri teskin etme amacı taşır. Dini törenlerde ise gül suyu, temizlik ve saflığın sembolü olarak kullanılır.

Sonuç olarak: Gül suyu; zarafet, şifa ve geleneğin birleşimidir. İran kültüründe hâlâ doğal sağlığın sembollerinden biri olarak yer almakta ve onu kullanmak, doğanın bilgeliğine ve iç huzura bir dönüş anlamı taşımaktadır.