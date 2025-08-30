BM: İsrail’in Suriye’deki ihlalleri belgeleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Şamdasani, Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Durumu çok yakından takip ediyoruz. Şiddetin artışını ve özellikle İsrail’in Suriye’deki eylemlerini kapsayan ciddi ihlalleri belgelemeyi sürdürüyoruz. Ayrıca ülkenin farklı bölgelerindeki etnik gerilimleri de izliyoruz” diyen Şamdasani, ihlallerin sorumlularının hesap vermesi için çabaların sürdüğünü vurguladı.

Suriye’nin güneyinde tansiyon özellikle 8 Aralık 2024’te İsrail güçlerinin işgalini Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgenin ötesine taşımasıyla yükseldi.

İsrail bu ilerlemeyle Şam’a yalnızca 20 kilometre mesafeye ulaştı.

1967’den bu yana İsrail kontrolünde bulunan Golan Tepeleri için 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması tampon ve askerden arındırılmış bölgeler oluşturmuştu.

Ancak son dönemde İsrail’in adımları bu anlaşmayı ihlal etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, güney Suriye’deki işgalin kalıcı olacağını açıklayarak bölgenin silahsızlandırılmasını talep etti.

Bu çıkış, Suriye’nin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirildi.

İsrail güçleri ayrıca 13 Temmuz 2025’te Süveyda’da patlak veren çatışmalara müdahale etti.

İsrail ordusu bu süreçte Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınları ile Genelkurmay karargâhına yönelik saldırılar düzenledi.