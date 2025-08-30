Hizbullah: Silahımız, Lübnan’ın onurunun ve savunmasının teminatı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah'ın Lübnan meclisindeki grubu Direnişe Vefa İttifakı Milletvekili Hasan İzzeddin, "Ulusal ordu, sahip olduğu bilgelik ve tecrübe ile, ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her projeyi reddedecek kapasitede," dedi.

İzzeddin, Şehabiye beldesinde açılan artezyen kuyusunun güneş enerjisi sistemi için düzenlenen törende konuştu. "Lübnan gibi bir ülkede, açık bir şekilde hükümetin ihmaliyle karşı karşıyayız. Bu şartlarda, ülkenin izzet ve haysiyetini koruyan tek unsur direnişin silahıdır," ifadelerini kullandı.

İzzeddin, "Düşman İsrail, Amerikan desteğiyle, ateşkes kararına uymadı. Bilakis, bu kararı bütünüyle hiçe saydı. Amerikalılar ve Fransızlarla birlikte, onların gözleri önünde her gün ihlaller ve katliamlar işlendi; ancak hiçbiri müdahale etmedi," diye konuştu.

Amerikan Kongresi üyeleriyle birlikte Tom Barrack ve Morgan Ortagus’un aynı anda Lübnan’ı ziyaret etmesine dikkat çeken İzzeddin, "Amerikan sisteminin tüm unsurları yalnızca İsrail’in güvenliğine odaklanıyor," dedi.

İzzeddin, "Bu yönetimin ve Lübnan’daki otoritenin tek derdi, direnişin silahsızlandırılması ve ülkenin düşmana karşı savunmasız bırakılması," ifadelerini kullandı.

Amerikalı temsilci Thomas Barak’ın getirdiği üç belgeye değinen İzzeddin, "Barak’ın elindeki belgeler, direnişin silahsızlandırılmasını açıkça talep ediyor," dedi.

İzzeddin, "Şu an yaşananlar, Büyük İsrail Projesi’nin bir parçası. Gazze halkının göç ettirilmesi ve Filistin devletinin ortadan kaldırılması yönündeki adımlar, 2018’de çıkan Yahudi Ulus Devleti Yasası’yla uyumlu şekilde ilerliyor," diye konuştu.

Direnişin mensuplarının silahlarını teslim etmeyeceklerini açıkça ilan ettiğini belirten İzzeddin, Lübnan hükümetine çağrıda bulundu:

"Siyonist varlığın verdiği ve sadece İsrail’in çıkarlarını içeren cevabın ardından, silahsızlanma kararınızı gözden geçirin. Çünkü bu silah, Lübnan’ın savunmasının temelini oluşturuyor. Özellikle sınırda yaşanan çatışmalarda, direnişçilerle askerlerin kanı birbirine karıştı."