Yemen: Gazze’ye desteğimiz saldırılar artsa da sürecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Abdülkerim el-Gamari, İsrail’in Sanaa'da düzenlediğini hava saldırısına karşılık verileceğini açıkladı.

Gamari, “Başkentin sivil mahallelerini hedef alan bu saldırı cezasız kalmayacak,” dedi.

“Gazze’ye desteğimiz sürecek”

Gamari, Yemen’in Filistin halkına desteğini sürdüreceğini belirterek, “İster saldırılar artsın, isterse bedeli ağır olsun, Gazze’ye desteğimiz sürecek,” diye konuştu.

İsrail’in hem Gazze’de hem de Yemen’de artan saldırılarını başarısızlığın göstergesi olarak niteleyen Gamari, bu saldırıların daha sert şekilde karşılık bulacağını vurguladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA’ya konuşan Gamari, Gazze’deki direnişin “tarihi bir destan” yazdığını ifade etti. Yemen halkına da teşekkür eden Gamari, “İki yıldır milyonlarca insan, hiçbir yılgınlık göstermeden sokaklarda direnişe omuz veriyor,” dedi.

İsrail, geçen günlerde düzenlediği hava saldırısında Yemen Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi ve Ensarullah’tan bazı liderleri hedef aldığını öne sürmüştü.

Yemen Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları yalanladı. Bakanlıktan SABA’ya bilgi veren bir yetkili, “Siyonist rejimin bu yeni saldırı dalgası da öncekiler gibi başarısız oldu,” açıklamasında bulundu.