Şeyh Haceri: Suriye’nin güneyi için bağımsızlık kaçınılmaz bir zorunluluk

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’deki Dürzi toplumunun önde gelen isimlerinden Şeyh Hikmet el-Haceri, ülkenin güneyi için bağımsızlık talebini yineleyerek bunun artık “müzakereye açık tek seçenek” olduğunu belirtti.

El-Haceri, dün yayımladığı video mesajında, “Biz toplum olarak bize uygun olanı arıyoruz. Bugün meydanlarda toplanan gençler ve verilen büyük fedakârlıklarla artık bağımsızlıktan başka pazarlık konusu kalmadı. Bağımsızlık artık bir seçenek değil, kaçınılmaz bir zorunluluk,” dedi.

Dürzi toplumunun güneyde “can ve onuru korumak” amacıyla bağımsızlık istediğini ifade eden el-Haceri, gelecekte kurulacak yapının “büyük devletlerle ve açık, medeni toplumlarla uyumlu olması gerektiğini” vurguladı.

“İntikam peşinde değiliz”

Daha önce özel bir komite aracılığıyla diğer taraflarla temas kurduklarını ancak karşılık bulamadıklarını aktaran El-Haceri, bu girişimlerin “Suriye’nin birlik içinde kalmasını sağlamak amacıyla” yürütüldüğünü söyledi. Beklenen sonucun alınamaması üzerine uluslararası topluma bağımsızlık ilanı için destek çağrısı yaptığını kaydetti.

Hiçbir tarafa düşmanlık veya intikam duygusu taşımadıklarını belirten el-Haceri, dile getirilen talebin “Süveyda gençliğinin ortak iradesi” olduğunu vurguladı.

El-Haceri, “Her sözüm, daha iyi bir gelecek isteyen gençlerden geliyor. Biz intikam peşinde değiliz, dini ya da aşırılıkçı bir çatışma istemiyoruz. Dünyadaki ülkelerle, Arap ya da gayri Arap fark etmeksizin, ortaklık kurmak istiyoruz,” diye konuştu.

Yeni askeri ve hukuki yapılar kuruldu

Yeni kurulan Ulusal Muhafızlar adlı askeri kanada da değinen el-Haceri, bu yapıyı “Dürzi toplumunun birleşik askeri kolu” olarak nitelendirdi. El-Haceri, düzenlemenin “garantör devletlerin desteğiyle” yapıldığını ileri sürdü.

Ayrıca “hukuki kolu” temsil eden bir komitenin de oluşturulduğunu bildiren el-Haceri, bu yapıların olası senaryolara hazırlanmak için kurulduğunu ifade etti.

Dürzi toplumunun “anlaşmalara bağlı olduğunu” ve “geçici çözümler aramadığını” vurgulayan el-Haceri, tek taleplerinin bağımsızlık olduğunu sözlerine ekledi.

El-Haceri, daha önce de uluslararası desteğe çağrı yaparak Suriye’nin güneyinde “ayrı bir bölge” kurulmasını istemişti.