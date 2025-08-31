Filistin Direnişi Ebû Ubeyde'nın Suikast İddialarını Yalanladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin direnişinin güvenlik güçleri, bugün yayımladıkları resmi açıklamada, İsrail rejimi tarafından ortaya atılan Hamas askeri sözcüsü Ebû Ubeyde'nın suikastle öldürüldüğü yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Direniş tarafı, bu gibi söylentilerin kaynağının işgalci rejim olduğunu belirterek, bilgi savaşının bir parçası olarak bu tür asılsız haberlerin özel istihbarat amaçları için yayıldığını ifade etti.

Hamas, İsrail ordusu ve istihbarat birimlerinin kontrolü altında olan medya tarafından yapılan bu dezenformasyonun, direniş liderlerini ve iletişim ağlarını belirli davranışlara yönlendirmek ve hedeflemeyi kolaylaştırmak için kullanıldığını açıkladı. Direniş güçleri, halkı bu tür asılsız haberlere itibar etmemeye çağırarak, bu dezenformasyonun iç cepheyi zayıflatmaya yönelik psikolojik savaşın bir parçası olduğunu vurguladı.

Hamas sözcüsü Abou Obaida, uzun süredir medyada yer alan cesur ve kararlı direniş algısı ile direnişin önemli bir simgesi olmaya devam ediyor. Filistin direnişi, gerçek olmayan haberlerle mücadelede halkın dikkatli olmasını istiyor ve direnişin kararlılığının sürdüğünü dile getiriyor.