Filistin direnişinden Yemen’e taziye

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Mesire’nin bildirdiğine göre, Filistin direniş hareketi Hamas, Yemen Değişim ve İnşa Hükümeti Başbakanı Ahmed Galib el-Rehvi ve bazı kabine üyelerinin geçtiğimiz perşembe günü Sanas’da İsrail’in düzenlediği hava saldırısında şehit edilmesi üzerine Yemen halkına taziyelerini iletti.

Hamas yaptığı açıklamada, saldırıyı “bir Arap devletinin egemenliğinin açık ihlali, iğrenç bir suç ve tüm uluslararası hukuk ve normlara karşı Siyonist küstahlığın bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Hareket, Yemen’de dökülen kanın, “Filistin halkının fedakârlıklarıyla birleştiğini, ümmetin birliğini ve Filistin davasının merkeziyetini yeniden teyit ettiğini” kaydetti.

Hamas ayrıca, Yemen halkına, Ensarullah’a ve Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne en derin taziyelerini sunduğunu, yaralılara şifa dilediğini bildirdi.

Öte yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), yayımladığı açıklamada, Başbakan el-Rehvi ile birlikte şehit düşen bakan ve yetkililerin kaybını “ulusal bir trajedi” olarak tanımladı.

Açıklamada, “Şehit edilen Yemenli liderler, Arap milletinin davasına ve özellikle Filistin davasına sadakat ve bağlılıklarının örneğiydi.” ifadeleri yer aldı. Cephe, bu kaybın Yemen’in kararlılığını daha da artıracağını vurguladı.

Filistin Mücahitler Hareketi de bir açıklama yayımlayarak, Başbakan el-Rehvi ve bazı bakanların İsrail’in “hain saldırısında” şehit düştüğünü belirtti.

Açıklamada, “Yemenli liderlerin bu kutsal mücadeledeki şehadeti, yollarının haklılığını ve Arap ümmetinin İsrail düşmanına karşı ortak kaderini ortaya koymaktadır.” denildi.

Hareket, Yemen halkına ve liderliğine taziyelerini sunarken, şehit edilen liderlerin Filistin halkının mücadelesine destek verirken canlarını verdiklerini kaydetti.

Üç hareket de ortak açıklamalarında, İsrail’in Yemen’in sivil altyapısını hedef alan saldırılarının başarısızlığın bir göstergesi olduğunu, Yemen’in direniş yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz perşembe akşamı İsrail savaş uçakları Sanaa’ya çok sayıda hava saldırısı düzenleyerek sivil altyapıyı, kamu tesislerini ve yoğun nüfuslu bölgeleri hedef almıştı.

2025 yılı başından bu yana İsrail, Yemen’de aralarında Haiz elektrik santrali, Yemen Petrol Şirketi, Amran ve Bacil’deki çimento fabrikaları, Hudeyde Limanı ve Sanaa Uluslararası Havalimanı’nın da bulunduğu 11’den fazla saldırı gerçekleştirdi.

Uzmanlar, söz konusu saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığına dikkat çekerken, Yemen’in bölgesel jeopolitikte Filistin davasına desteği ve direniş eksenindeki rolünün altını çizmekte.