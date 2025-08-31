Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: “Büyük İsrail” planı Arap dünyası için ciddi bir tehdit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Budeyvi, Kuveyt gazetesi El-Kabas’a verdiği röportajda, Fars Körfezi ülkelerinin Arap devletlerinin egemenliğini zedeleyen her türlü yayılmacı hayali kesin bir şekilde reddettiğini ve bu tür yaklaşımların bölgesel barış ve istikrar için oluşturduğu tehlikeye karşı uyarıda bulunduklarını ifade etti. Ayrıca Fars Körfezi ülkelerinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve işgalci güçlerin özellikle kadın ve çocuklara karşı gerçekleştirdiği katliamlara karşı Filistin halkının yanında durduğunu vurguladı.