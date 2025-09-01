Rüzgâr engeli: Gazze’ye giden dayanışma filosu Barcelona’ya döndü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Şiddetli rüzgâr, Gazze’ye insani yardım götüren Kararlılık Filosu gemilerini Barcelona limanına dönmeye zorladı.

Filo organizatörlerinden yapılan açıklamada, pazar günü yola çıkan yaklaşık 20 geminin güvenlik gerekçesiyle geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Aşırı rüzgâr koşulları nedeniyle deneme seyrine çıktık ve ardından fırtınanın dinmesini beklemek için limana geri döndük" denildi.

Rüzgârın saatte 55 kilometreyi aştığı kaydedildi. Organizatörler, güvenliği ön planda tutarak görevin başarısını garanti altına almak istediklerini vurguladı.

Filoya onlarca ülkeden gelen aktivistlerin yanı sıra İsveçli Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol oyuncu Edward Fernandez ve Barcelona eski belediye başkanı Ada Colau katıldı.

Haziran ve temmuz aylarında Gazze’ye deniz yoluyla yardım ulaştırmaya çalışan iki girişim İsrail tarafından engellenmişti.

Organizasyon, filonun eylül ortasında Gazze’ye varmasını planlıyor. BM ise Gazze’de yarım milyon kişinin “felaket boyutunda” açlık yaşadığını açıklamıştı.