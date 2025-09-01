İsrail, Filistin’in mali kaynakları üzerinde de baskısını sürdürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin Başbakanı Muhammad Mustafa, Ramallah’taki ofisinde düzenlenen sürekli ekonomik bakanlar komitesi acil toplantısında, İsrail’in Filistin Yönetimi’ne ait vergi gelirlerini dördüncü ay üst üste bloke ettiğini açıkladı.

Mustafa, tutuklanan fonların toplamının 10 milyar şekeli (yaklaşık 3 milyar dolar) aştığını belirterek, bunu “ekonomi ve mali durum açısından en ciddi meydan okumalardan biri” olarak nitelendirdi.

Bu gelişmeler, Filistinlilere yönelik ek sıkılaştırma önlemleri kapsamında yaşandı.

ABD yönetimi, Filistin pasaportu sahiplerinin neredeyse tamamının vize başvurularını askıya alırken, Filistin Yönetimi’nin üst düzey yetkilileri, aralarında Başkan Mahmud Abbas’ın da bulunduğu isimler, şimdiden ABD giriş vizelerinden mahrum bırakıldı.