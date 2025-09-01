İsrailli komutan tutuklanma korkusuyla seyahatini iptal etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eski İsrail komutanı ve Yahudi Ajansı Başkanı Doron Almog, Gazze’deki savaşta üstlendiği rol nedeniyle tutuklanma korkusuyla Güney Afrika’ya yapacağı ziyareti iptal etti.

İsrail’in kamu yayıncısı KAN’ın haberine göre, Almog planlanan Güney Afrika gezisini iptal ederek, ülkedeki Yahudi topluluğu ile buluşma programını rafa kaldırdı.

Güney Afrika, 2023 sonlarında İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) dava açmış ve Tel Aviv’i Gazze’de soykırım ve savaş suçları işlemekle suçlamıştı.

Dava, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi ihlali iddialarına dayanıyor.

Almog, 2000-2003 yılları arasında İsrail ordusunun Güney Komutanlığı görevini yürüttü; ardından Yahudi Ajansı’nın yürütme kurulu başkanlığına atandı.

Yahudi Ajansı, Ağustos 1929’da kurulan ve Siyonist hareketin yürütme organı olarak görev yapan bir kamu kuruluşu olarak, Yahudilerin Filistin topraklarına göçünü teşvik etmekle sorumlu.

Almog, 2005’te İngiltere’de, güney Gazze’deki Rafah’ta yaklaşık 50 Filistin evinin yıkılmasına karışması nedeniyle tutuklama tehdidiyle karşılaşmış, uçağı terk etmeden İsrail’e dönmek zorunda kalmıştı.

Dünyanın farklı bölgelerinde, birçok İsrailli yetkili ve asker, insan hakları örgütleri tarafından Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı olarak yargılanıyor.