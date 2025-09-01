Hizbullah: Silahları teslim etmek Lübnan’ın işgali anlamına gelir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın Lübnan meclisindeki grubu Direnişe Vefa İttifakı üyesi Milletvekili Hasan İzzeddin, “Direniş silahını teslim etmeyecek,” dedi.

İzzeddin, silahların teslim edilmesinin “bir sonraki adımının Lübnan’ın işgali anlamına geleceğini” ve “bunun kanıtının Suriye’de yaşananlar olduğunu” vurguladı.

“Eğer iddia ettiğiniz gibi direniş yenilgiye uğradıysa, neden silahlarının alınmasında bu kadar ısrar ediliyor?” diye soran İzzeddin, “Düşman, ancak Lübnan’ı işgal etmesini engelleyen güç unsuru ortadan kalktıktan sonra kendini güvende hisseder,” diye ekledi.

“İmam Sadr’ın düşüncesi direnişin yolunu çiziyor”

İzzeddin, İmam Musa es-Sadr ve iki arkadaşının Libya'da kaybedilişinin yıl dönümü münasebetiyle İmam Humeyni Kültür Merkezleri Derneğinin Sur kentinde düzenlediği panelde konuştu.

İzzeddin, İmam Sadr’ın düşüncesinin “gerçek direnişin, ulusal ve siyasi bilincin yolunu çizdiğini” belirtti.

İmam Sadr’ın “dışlanmışlığın ardından Şii toplumuna itibarını yeniden kazandırdığını” ifade eden İzzeddin, Sadr’ın Şii Yüksek İslami Konseyini kurduğunu, eğitim ve sosyal kurumlar açtığını ve farklı mezhepleri bir araya getiren Güney’e Yardım Heyetini hayata geçirdiğini anlattı.

İzzeddin, Sadr’ın daha sonra Lübnan Direniş Tugayları’nı (Emel Hareketi) kurduğunu kaydetti.

İzzeddin ayrıca, İmam Sadr’ın devleti Güney’i korumaya çağırdığını, 1974’te Baalbek’teki bir etkinlikte “Silah erkeğin süsüdür” sloganını yükselttiğini ve Sur’da “Hükümet yalancı ve aldatıcıdır,” dediğini aktardı.

İzzeddin, Sadr’ın vatan savunması için “dini ve milli bir görev” olarak silah eğitimi alınması ve silah taşınması çağrısında bulunduğunu, bunu yaparken de ulusal birliğin korunmasına özen gösterdiğini belirtti.

“Silahları teslim etmek işgal demektir”

Lübnan’ın bugün “İsrail düşmanına ve iç baskılara karşı İmam Sadr’ın düşüncesine ve ruhuna ihtiyacı olduğunu” söyleyen İzzeddin, bazı güçlerin “ulusal birliği parçalama ve direnişin silahını alma” girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

İzzeddin sözlerini, “Silahı teslim etmeyeceğiz, çünkü onun varlığı düşmanın Lübnan’ı işgal etmesini engelliyor. Onu teslim etmek ise bir sonraki adım, yani vatanın işgali demektir,” diyerek tamamladı.