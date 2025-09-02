Hizbullah: Ordu tek başına Lübnan’ı koruyamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah'ın Lübnan meclisindeki grubu Direnişe Vefa İttifakı Milletvekili Hüseyin Cişşi, direnişin silahsızlandırılmasının Lübnan’ı “kibirli ve zorba Siyonist düşman” karşısında güvenlik açısından savunmasız bırakacağını belirtti.

Cişşi, Lübnan ordusunun tek başına ülkeyi koruma görevini yerine getiremeyeceğini savundu.

Sur kentinde yaptığı konuşmada Cişşi, ordunun görevini yerine getirebilmesi için “silahlanmaya ve siyasi iradeye ihtiyacı olduğunu” ifade etti.

Cişşi, ordu ile Hizbullah arasındaki “mükemmel ilişkiye” ve “hal birliğine” de dikkati çekti.

Hükümete “hatalı karardan dönün” çağrısı

Hükümetin direnişi silahsızlandırma kararına değinen Cişşi, “Eğer bu direniş olmasaydı, bu ülkede kurumlar olmazdı, yetkililerin oturup karar alacakları koltukları olmazdı. Hala İsrail süngüleri altında eziliyor olurduk ve Ariel Şaron’un yandaşları hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda olurdu,” diye konuştu.

Cişşi, hükümete “bu hatalı karardan geri dönme” çağrısında bulunarak, kararın “ilk aşamada Lübnan’ı güvenlik açısından, daha sonra ise askeri ve ekonomik olarak savunmasız bırakacağını” söyledi.

Cişşi, bu durumun düşmana Lübnan’ın küçük veya büyük tüm işlerine müdahale etme ve direnişe silah girişini engelleme bahanesiyle ülkenin ve kurumlarının tüm kilit noktalarını tamamen kontrol etme fırsatı vereceğini belirtti.

Ateşkesin üzerinden yaklaşık dokuz ay geçmesine rağmen öldürme ve yıkım operasyonlarının devam ettiğine işaret eden Cişşi, şu soruları yöneltti:

“Devlet, bugün Amerika ve uluslararası toplumla en iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen diplomatik ilişkileri ve temaslarıyla İsrail saldırganlığını caydırabildi mi? Biz neye güveneceğiz? Amerikalı arabulucuya mı, sözde uluslararası topluma mı, yoksa Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler kararlarına mı?”

Cişşi, Lübnan hükümetinin “İsrail’in henüz onaylamadığı bir ortamda Amerikan vesayet temsilcisinin sunduğu metni onaylamakta acele etmesinden” üzüntü duyduğunu ifade etti.

Cişşi, hükümete, “Bu, geri adım atmanız ve itibarınızı korumanız için bir fırsattır. Biz ve siz, ülkeyi korumaya, inşa etmeye, işbirliği yapmaya ve birlikte yaşamaya muktediriz,” sözleriyle seslendi.