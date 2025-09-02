BM: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini desteklemiyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, UNHCR’nin Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesini teşvik etmediğini açıkladı.

AFP’ye konuşan Clements, “UNHCR geri dönüşü teşvik etmiyor; ancak geri dönüş kararı her ailenin kendi tercihi olmaya devam ediyor” dedi.

Clements, kuruluşun Suriye’nin güvenli olup olmadığına karar veremeyeceğini belirterek, “Güvenli ve barışçıl bölgeler olduğu gibi, çok daha az güvenli bölgeler de mevcut” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda UNHCR, geri dönen mültecilere destek olmak amacıyla bir plan hazırladı.

Plan, konutlarda küçük onarımları, nakit desteği, acil ihtiyaçların karşılanmasını ve temel yardım malzemelerinin sağlanmasını kapsıyor.

Clements, “Büyük ölçekli yeniden yapılanma veya rehabilitasyon, kuruluşun kapasitesinin ötesinde” dedi.

BM yetkilileri, Suriye’deki konut stokunun yaklaşık yüzde 80’inin bir şekilde zarar gördüğünü ve her üç Suriyeli aileden birinin konut desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Clements, “Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu, uluslararası yardımlar azalmasına rağmen Lübnan’da kalmaya devam ediyor. Lübnan’a ayrılan bütçe düşerken, Suriye’nin bütçesi arttı” açıklamasında bulundu.

BM yetkilisi ayrıca, “Bu yılın başından bu yana çoğunluğu tek başına olmak üzere yaklaşık 200 bin Suriyeli ülkeyi terk etti.” diyerek 'bu sayının hızla arttığını, geri dönenlerin çoğunun Hama ve Humus’un orta kesimleri ile kuzeydeki Halep vilayetlerine yöneldiğini' belirtti.

Lübnan yetkilileri, mültecilerin geri dönüşüne yönelik yakın zamanda bir plan geliştirdi.

Ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli bulunuyor; bunların 755 binden fazlasının uluslararası kuruluşa kayıtlı olduğu tahmin ediliyor.

Plan kapsamında, Lübnan’dan ayrılmak isteyen her mülteciye 100 dolar yardım sağlanacak ve sığınmacı olarak Lübnan’a geri dönmeyeceklerine dair söz vermeleri durumunda, yasadışı ikamet nedeniyle para cezasından muaf tutulacaklar.