Yemen, ABD-İsrail bağlantılı casusları tutukluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sanaa hükümeti, başkent Sanaa’da yürütülen bir güvenlik operasyonunda, Amerika ve İsrail bağlantılı yeni casusların tutuklandığını açıkladı.

Yemen’deki Ensarullah hareketinin siyasi büro üyesi ve Damar valisi Muhammed el-Buhari, France 24’e verdiği röportajda, ABD ve Siyonist oluşum dahil olmak üzere bazı müttefiklerin BM çalışanlarını işe almaya çalıştığını ifade etti.

El-Buhari, “Bu, Birleşmiş Milletler’e bir hakarettir. Çalışanlarını Siyonist oluşum için casusluk yapmaya sevk eden ve sivil kayıplara yol açan askeri operasyonlara neden olan ülkeler kınanmalıdır” dedi.

Yetkili, Gazze’de soykırım suçları işleyen Siyonist oluşum için çalışan hiçbir casusun dokunulmazlığının olmadığını vurguladı.

Ayrıca, “Casuslar için adil yargılamalar yapılacak ve Birleşmiş Milletler olumlu yanıt verirse, bu çalışanların dahil olduğuna dair deliller kendilerine sunulacak” ifadelerini kullandı.

El-Buhari, operasyonun Siyonist oluşumun devlet kurumlarına eleman yerleştirme girişimlerini ortaya koyduğunu da belirtti.