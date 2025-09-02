  1. Ana Sayfa
Anbar’da egemenlik sarsılıyor: Dûleymi’den ayrılık kararı

2 Eylül 2025 - 16:38
News ID: 1722870
Anbar’daki Egemenlik İttifakı, liderler arasındaki siyasi anlaşmazlıklar ve üst düzey mevkilerin alınıp satılması nedeniyle çözülme tehlikesiyle karşı karşıya; ittifaktan ayrılan çok sayıda üye, Hancer’in yolsuzluk iddiaları ve merkezi hükümetteki çıkar ilişkileri nedeniyle parti içinde ve dışında ciddi düşmanlıkların oluştuğunu gösteriyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Anbar İttifakı üyesi Abdüssettar el-Dûleymi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Egemenlik İttifakı’nın önde gelen isimlerinden Mazhar Casim el-Dûleymi’nin, ittifakın eski lideri Hamis el-Hancer ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle ittifaktan ayrıldığını duyurdu.

El-Dûleymi, el-Malume Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Mazhar Casim el-Dûleymi, Anbar Gençlik Birliği’nden 30’dan fazla üye ve lider ile birlikte, Hancer’in yolsuzluk dosyalarına karıştığını ve daha önce Hesap Verebilirlik ve Adalet Yasası kapsamına alındığını açıklamasının ardından ittifaktan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Hamis el-Hancer ise, önümüzdeki günlerde ittifak içinde yeni kopuşların yaşanacağını belirterek, “İç anlaşmazlıkların derinleşmesi ve genel merkezin üst düzey makamların alınıp satıldığı bir borsaya dönüşmesi, ittifakın tamamen çökmesine yol açacak” dedi.

El-Dûleymi ayrıca, Hancer’in merkezi hükümetteki üst düzey isimler aracılığıyla büyük miktarda para elde etmesinin hem parti içinde hem de dışında geniş çaplı bir düşmanlığa neden olduğunu vurguladı.

