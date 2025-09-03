Sina, gaz akışını İsrail’in onayına bağladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır ile yapılacak büyük gaz anlaşmasının, Sina’daki Mısır askeri güçlendirmeleriyle ilgili raporlar nedeniyle kendi onayı olmadan ilerlememesi talimatını verdi.

İsrail basınına yansıyan habere göre, Netanyahu, Enerji Bakanı ve Güvenlik Kabinesi üyesi Eli Cohen ile anlaşmanın devam edip etmeyeceğini ve nasıl yürütüleceğini görüşecek; nihai kararını bu değerlendirmelerin ardından verecek.

Haberde, İsrail’in, Mısır’ın barış antlaşmasına bağlılığını güvence altına almak için ilk kez ciddi ekonomik ve enerji baskısı uyguladığı vurgulandı.

Ayrıca haberde, Mısır’ın yıllardır süren enerji sıkıntılarıyla mücadele ettiği ve zaman zaman saatler süren elektrik kesintileri yaşadığı hatırlatıldı.

Siyasi kaynaklar, Netanyahu ve Cohen’in, Mısır’ın antlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmayı hedeflediğini belirtti.

Haberde ayrıca, Kahire’nin acilen İsrail gazına ihtiyaç duyduğu ve İsrail tüketicilerinden çok daha yüksek bir fiyat ödemeye hazır olduğu ifade edildi.