İsrailli esir aileleri Netanyahu’nun evinin çevresinde protesto düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki İsrailli esir askerlerin aileleri, hükümete esir takası anlaşması yapması için baskı kurmak amacıyla Kudüs’te bir dizi protesto düzenledi.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun evinin çevresindeki çöp konteynerlerini ateşe verdi. Sokakta park halindeki bir araçta da yangın çıktı.

Savaşın durdurulması için “baskı mesajı”

İsrail Kamu Yayın Kurumu, göstericilerin Netanyahu’nun evinin çevresinde ateş yaktığını bildirdi. Haberde, eylemin “savaşı durdurma ve esir takası anlaşmasını içeren bir çözüme ilerleme çağrısı için baskı mesajı” olduğu belirtildi.

Bazı protestocular Ulusal Kütüphanenin çatısına çıkarken, bir gösteri konvoyu da şehir merkezine doğru hareket etti. Polis, gösterilerin tırmanabileceği uyarıları üzerine 1 numaralı otoyolun kapatılmasını önlemek için hazırlık yapıyor.

Bakan Dermer’in evi önünde de eylem yapıldı

İsrailli esirlerin aileleri, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in evinin önünde de gösteri düzenledi. Aileler, hükümetin Gazze’ye yönelik planlarını durdurmasını ve çocuklarının geri dönmesini sağlayacak bir esir takası anlaşması yapmasını talep etti.

İsrail polisi, “Givat Ram” protestolarına katılan bazı kişilerin bir binanın çatısına tırmanarak, sis bombası yakarak ve pankartlar asarak kamu düzenini ihlal ettiğini duyurdu. Açıklamada, polis ve Sınır Muhafaza güçlerinin bu kişilerin yakındaki bir meydanda güvenli bir şekilde bulunmalarına izin verdiği belirtildi.