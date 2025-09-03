Maduro: ABD, Venezuela’nın kaynaklarını ele geçirmeyi hedefliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, ABD’nin saldırganlığının, ülkenin stratejik varlıklarını ele geçirmeyi ve Simon Bolivar’ın devrimci siyasi modelini yok etmeyi amaçladığını belirtti.

Maduro’nun açıklamaları, resmi kanal Venezolana de Televisión'da yayınlandı.

Maduro, “Emperyalizm bize saldırdığında bunun iki nedeni vardır. Biri aşikar: Venezuela’nın zenginlikleri olan gaz, altın ve petrol. Ama onlar diğer, her şeyden daha önemli olan bir zenginliğin peşindeler: Simon Bolivar projesi, 21. yüzyılın devrimci sosyalizm projesi,” diye konuştu.

ABD’nin “kimsenin inanmayacağı bir hikaye uydurmak” amacıyla “bu sekiz savaş gemisini” gönderdiğini ifade eden Maduro, Amerikalı gençlerin “bu yalana inanmadığını” düşündüğünü söyledi.

“Miami’deki mafya Trump’ın elini kana bulamak istiyor”

Venezuela Devlet Başkanı, “Beyaz Saray’da iktidarda Marco Rubio’nun olduğunu biliyoruz ama Trump ailesine söylüyorum, Miami’deki bu mafya, Başkan Donald Trump’ın ellerini kana bulamak istiyor,” dedi.

Maduro, ABD’nin amacının Venezuela’nın demokratik örneğini yok etmek olduğunu ifade etti.

Trump, 11 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü iddia etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Eylül gecesi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusunun, yasa dışı mallarla uluslararası sulardan geçen Venezuelalı suç örgütü Tren de Aragua üyesi 11 uyuşturucu kaçakçısını etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

Beyaz Saray Başkanı, saldırının kendi emriyle ABD Güney Komutanlığının sorumluluk alanında gerçekleştirildiğini belirtti.

Trump ayrıca, TDA’yı (Tren de Aragua) “Nikolas Maduro’nun kontrolü altında faaliyet gösteren, ABD ve Batı Yarımküre genelinde toplu katliamlardan, uyuşturucu kaçakçılığından, cinsel ticaretten ve şiddet ile terör eylemlerinden sorumlu” bir terör örgütü olarak nitelendirdi.