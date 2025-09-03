Gazze Krizi Konusunda İngiltere Parlamentosu ile Hükümeti Arasındaki Uçurum Neden Devam Ediyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Salı günü İngiltere parlamentosunda düzenlenen oturumda, Starmer hükümetinin Gazze savaşındaki politikaları ve İsrail'e verdiği destek sert şekilde eleştirildi. İngiliz milletvekilleri, Gazze’deki insani krize ve hükümetin uluslararası kınamalara karşı kayıtsızlığına dikkat çekerek, Londra'nın Gazze ablukasının sona erdirilmesi ve İsrail’e silah ihracatının durdurulması için daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bu oturum, Gazze’de durumun son derece vahim olduğu bir dönemde gerçekleşti. İsrail’in saldırıları devam ediyor ve her geçen gün Filistinli şehitlerin sayısı artıyor. Açlık, içme suyu yetersizliği, ilaç ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği Gazze Şeridi’ndeki halkın durumunu daha da kötüleştirdi. O kadar ki birçok Gazzeli çocuk açlıktan hayatını kaybetti ve bu durum hâlâ sürüyor.Bu koşullar altında ve Tel Aviv yetkilileri hâlâ savaşı körüklerken, Avrupa ülkeleri tutum değişikliğine giderek İsrail politikalarını eleştirmeye başladı. Birçok Avrupalı yetkili, Gazze savaşının sona erdirilmesi ve Avrupa’nın İsrail rejimine yaptığı yardımların kesilmesi yönünde somut adımlar atılması çağrısında bulundu.İngiltere de savaşın başından bu yana diğer Avrupa müttefikleriyle birlikte İsrail’in yanında yer aldı ve askeri, silah ve siyasi destek sağladı. Bu ülke, İsrail rejiminin en büyük silah ihracatçılarından biri olarak biliniyor. Gelişmiş silahların, savaş uçaklarının, tankların ve diğer askeri teçhizatların İsrail'e ihracı, İngiltere'nin bu alandaki önemli faaliyetlerinden biridir.

Öte yandan İsrail, yıllardır İngiltere için ticari ve ekonomik açıdan önemli bir ortak olarak görülüyor. Bu nedenle İngiltere, sadece ihtiyaç duyulan çeşitli silah ve ekipmanları Tel Aviv’e sağlamakla kalmadı, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olarak İsrail’in tutumlarını her zaman savundu ve bu rejime karşı herhangi bir adımı engelledi.

Buna rağmen, şu anda İngiltere Parlamentosu, İngiltere ve Avrupa kamuoyunun baskısı altında farklı bir tutum sergiliyor. İsrail'in işlediği suçların boyutu ve açlıktan ya da yaralanmalardan dolayı yaşamını yitiren Filistinli çocukların, gazetecilerin, kadın ve erkeklerin görüntüleri, İngiltere ve Avrupa kamuoyunun artık bu suçlara Avrupalı hükümetlerin ortak olmasını kabul etmemesine yol açtı. Bu nedenle İngiliz milletvekilleri de artık hükümetin tutumuna itiraz ediyor ve Starmer hükümetinin Gazze politikasına yönelik eleştiriler zirveye ulaşmış durumda.

Salı günü yapılan oturumda, Liberal Demokrat Parti ve İşçi Partisi milletvekilleri, Starmer hükümetinin İsrail rejimine karşı daha etkili bir şekilde harekete geçmesini talep etti. Liberal Demokrat Parti milletvekili Dr. Rose Savage, oturumda Gazze’deki Filistinli çocukların krizine dikkat çekerek, hükümeti İsrail'e karşı hoşgörülü olmakla suçladı ve bu rejime silah ihracatının durdurulmasını ve Filistin devletinin derhal tanınmasını istedi. İşçi Partisi milletvekili Alistair Strathern ise, Gazze halkının korkunç durumuna ve hükümetin Filistinli sivillerin acılarını hafifletme konusundaki yetersiz ilerlemesine işaret ederek, hükümetin tutumunu yetersiz buldu ve Londra'nın daha pratik ve kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Sadece İngiltere'de değil, diğer Avrupa ülkelerinde de artık hükümetlerin İsrail’in Gazze halkına yönelik politikalarını desteklemesine karşı muhalefet artmış durumda. Birçok Avrupalı yetkili de kamuoyu baskısından etkilenerek, Avrupa ülkeleri tarafından ortak bir eylem çağrısı yapmaktadır.İngiliz milletvekillerinin tutumları da hükümet ile parlamento arasında Gazze krizi ve İsrail’e verilen destek konusunda derin bir uçurum bulunduğunu göstermektedir. Aslında İngiltere’nin İsrail ile olan özel ilişkisi, Siyonist rejime karşı daha güçlü ve etkili politikaların benimsenmesinin önünde hâlâ bir engel teşkil etmektedir. İngiliz hükümet yetkilileri hâlâ diplomatik söylemlerle ve insani yardımlarla yetinmektedir. Oysa kamuoyu ve milletvekilleri, İsrail’e silah ihracatının durdurulması ve Gazze ablukasının sona erdirilmesi gibi daha kesin ve pratik adımlar talep etmektedir. Ancak görünen o ki, İngiliz hükümeti tarafından İsrail rejiminin işlediği suçlara karşı herhangi bir gerçek adım atılması ve Batı'nın bu rejime desteğini kesmesi yönünde somut bir gelişme beklenmemektedir.