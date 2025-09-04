Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in güneye yönelik saldırılarını kınadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı, Çarşamba akşamı güneydeki birçok şehir ve kasabayı hedef alan İsrail saldırılarını kınadı.

Açıklamada, saldırıların aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Bakanlık, saldırıların Lübnan’da görev yapan UNIFIL barış gücünü hedef aldığını ve bunun uluslararası hukuku, Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı Kararı’nı ve geçen Kasım ayında ilan edilen ateşkes bildirgesini doğrudan ihlal ettiğini vurguladı.

Açıklamada, saldırının uluslararası iradeye açık bir meydan okuma teşkil ettiği ifade edildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, İsrail’e devam eden saldırılarını durdurması ve Lübnan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve halkının güvenliğine saygı göstermesi için baskı yapmaya çağırdı.

Bakanlık ayrıca, UNIFIL güçlerinin güvenliğine ve Güney Lübnan’da istikrarın sağlanmasındaki rolüne olan bağlılığını da yineledi.

İsrail savaş uçakları, Çarşamba günü Lübnan’ın güneyindeki bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda dört kişinin öldüğünü, dördü çocuk olmak üzere 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Böylece, Kasım ayında ilan edilen ateşkesin ardından şehit sayısı 264’e, yaralı sayısı ise 540’ı aşmış oldu.