İsrail'den Fetih hareketine geniş çaplı gözaltılar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal ordusu, Perşembe sabahı Batı Şeria genelinde bir dizi baskın düzenleyerek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın liderliğindeki Fetih hareketine mensup birçok kişiyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklara göre, baskınlar özellikle kuzeydeki Salfit ve Nablus ile güneydeki Beytüllahim ve el-Halil vilayetlerinde yoğunlaştı.

Fetih hareketi tarafından yapılan açıklamada, rehin alınan isimler arasında Salfit Fetih Sekreteri Abdülsettar Aved, Gençlik Komitesi yetkilisi Muammer Zikan, Fetih Bölge Ofisi Direktörü Adel el-Hafeş ve Salfit Gençlik Komitesi Koordinatörü İsam Harb’ın bulunduğu doğrulandı.

Aynı kaynaklar, işgal güçlerinin Nablus’ta en az beş, el-Halil'de altı ve Beytüllahim’de bir Filistinliyi daha gözaltına aldığını aktardı.

Operasyonlar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te işgal ordusu ve yerleşimci saldırılarının artış gösterdiği bir döneme denk geldi. Gözaltılar, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne karşı süren yok etme savaşının paralelinde gerçekleşti.

İsrail güçlerinin düzenlediği baskınlar, Filistin yönetimi yetkilileri tarafından kınandı.

Salfit ve Nablus başta olmak üzere operasyonların hedef aldığı bölgelerde, gözaltıların yaratabileceği toplumsal ve siyasi etkiler dikkatle izleniyor.

Fetih, gözaltına alınan isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve uluslararası toplumu duruma tepki göstermeye davet etti.