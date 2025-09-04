Netanyahu, Batı Şeria ilhakını gündemden çıkardı mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail kaynakları, Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Batı Şeria’daki egemenlik adımını “kırmızı çizgi” olarak nitelendiren uyarısının ardından, perşembe günü yapılması planlanan bakanlar toplantısında bu konuyu gündemden çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.

Gazeteye göre bakanlar toplantısında, özellikle BM Genel Kurulu’nun yaklaşması ve birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının beklendiği bir dönemde, Batı Şeria’daki güvenlik durumu ele alınacak.

İsrail güvenlik teşkilatının toplantıda bakanlara, Batı Şeria’nın her an patlamaya hazır bir noktada olduğu bilgisini aktaracağı, bunun da bölgedeki güvenlik durumunun kırılganlığını gözler önüne serdiği belirtildi.

Netanyahu’nun kararı, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Batı Şeria’nın yüzde 82’sinin ilhakını kamuoyuna duyurmasının ve Netanyahu’nun bu adımı destekleyeceği umudunu dile getirmesinin bir gün ardından geldi.

BAE, Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Nuseybe aracılığıyla uyarıda bulunarak, İsrail’in Batı Şeria’daki toprakları ilhak etme yönündeki herhangi bir hareketinin BAE için kırmızı çizgi teşkil edeceğini ve İbrahim Anlaşmaları’nı ciddi şekilde zedeleyeceğini vurguladı.

Nuseybe, BAE’nin İsrail ile normalleşme anlaşmalarını, Filistin halkına ve bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru taleplerine destek vermenin bir aracı olarak gördüğünü hatırlattı.

İsrail’in ilhak önerilerinin, bir İsrailli bakanın ifadesiyle, “Filistin devleti fikrini gömmeyi” amaçladığını belirtti.

Nuseybe, Batı Şeria’yı ilhak etme yönündeki herhangi bir adımın, anlaşmaların vizyonunu ve ruhunu zedeleyeceği, bölgesel bütünleşme çabalarını durduracağı ve iki devletli çözüm temelindeki uluslararası uzlaşıyı baltalayacağı konusunda uyarıda bulundu.

İbrahim Anlaşmaları, esas olarak BAE ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesini ve bölgesel işbirliğini kapsıyor.

BAE’nin uyarısı, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesi hâlinde bu anlaşmaların ciddi şekilde zedeleneceğini ortaya koyuyor.