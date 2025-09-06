ABD'den BM öncesi İran’a kısıtlama, HTŞ’ye muafiyet

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Associated Press’in ulaştığı ABD Dışişleri Bakanlığı iç yazışmalarına göre, Trump yönetimi, New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu öncesinde, özellikle İran heyeti başta olmak üzere bazı ülkelerin temsilcilerine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmayı planlıyor.

Bu önlemler, diplomatların şehir dışında hareket etme yeteneklerini ciddi biçimde kısıtlayabilir.

İran, Sudan, Zimbabve ve muhtemelen 22 Eylül’de başlayacak Genel Kurul’daki üst düzey toplantılara katılacak Brezilya heyeti de seyahat ve diğer kısıtlamalara tabi tutulabilir.

Ajansın raporuna göre, diğer olası kısıtlamalar hâlâ değerlendiriliyor ve bunlar, “Trump yönetiminin vizelere yönelik sıkı önlemlerinin bir başka adımı” olarak görülüyor.

Önlemler arasında, halihazırda yasal olarak ABD’de bulunmaya yetkili olan ve BM toplantısına katılmak isteyen diplomatların da kapsamlı bir incelemeden geçirilmesi yer alıyor.

İranlı diplomatların New York’taki hareketleri zaten ciddi şekilde kısıtlanmış durumda.

Değerlendirilen bir öneriye göre, Dışişleri Bakanlığı’nın izni olmadan yalnızca üyelere açık büyük toptan mağazalardan alışveriş yapmaları yasaklanabilir.

Bu mağazalar, İranlı diplomatların ekonomik olarak izole edilmiş ülkelerinde bulunmayan ürünleri uygun fiyatlarla satın alıp ülkelerine göndermelerini sağlıyor.

Raporda, “İran’a yönelik önerilen alışveriş yasağının yürürlüğe girip girmeyeceği henüz belli değil.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’deki toptan satış merkezlerinde tüm yabancı diplomatların üyelik koşullarını belirlemeye olanak sağlayacak kurallar taslağı hazırlamayı da düşünüyor” denildi.

BM toplantılarına katılacak el-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün heyetine ilişkin olarak kurum, “Suriye, heyet üyelerine 10 yıldan uzun süredir BM’ye seyahatlerinde uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulduğu için en az kısıtlamayla karşılaşacak ülkelerden biri olacak” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışmalarına göre, Trump yönetimi geçen yıl devrilen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad sonrası ilişkileri yeniden inşa etme ve ülkeyi Ortadoğu’ya entegre etme çabası kapsamında bu muafiyeti açıkladı.