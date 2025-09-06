İsrail'in savaş suçları 'sistematik politikaya' dönüşüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi’ndeki konut kuleleri ve binalara yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, bu saldırıların savaş suçu niteliğinde olduğunu ve yüz binlerce sivili zorla yerinden etmeye yol açtığını açıkladı.

Gazze hükümetine bağlı medya ofisinin genel müdürü İsmail el-Tavabta, İsrail’in konut kulelerini vurmasının “sistematik bir zorla yerinden etme ve sivilleri hedef alma politikası”nı yansıttığını belirtti.

Son olarak Cumartesi günü Gazze Şehri’nin batısında bulunan “Maştaha Kulesi” hedef alındı.

Uluslararası hukukun, işgalci gücün askeri hedefin varlığını kanıtlamasını ve sivillerin zarar görmesini önlemek için tüm önlemleri almasını şart koştuğunu hatırlatan el-Tavabta, İsrail’in hiçbir zaman bu yükümlülüğü yerine getirmediğini vurguladı.

El-Tavabta, kulelerin herhangi bir askeri hedef gözetilmeksizin bombalandığını, bunun “yüz binlerce sivilin kitlesel olarak yerinden edilmesine yol açan açık bir savaş suçu” olduğunu söyledi.

Gazze Şehri’nin nüfusunun yaklaşık 914 bin 556, kule ve çok katlı konut binalarının sayısının ise 51 bin 544 olduğunu aktardı.

Kulelerin hedef alınmasının, halk üzerinde demografik ve psikolojik baskı kurmayı, sivilleri yerinden etmeyi ve sahada kontrolü yeniden şekillendirmeyi amaçladığını kaydeden el-Tavabta, bunun aynı zamanda hem yerel hem de uluslararası alanda caydırıcılık sağlamayı hedefleyen siyasi ve medyatik boyutları bulunduğunu ifade etti.

Konut kulelerini vurmanın uluslararası hukuka göre sivillere karşı açık bir suç olduğunu vurguladı.

ABD’yi “bu politikalara resmi kılıf sağlamakla” suçlayan el-Tavabta, bu durumun “yerleşim yerlerini suç mahalline dönüştürdüğünü” söyledi.

Sivillerin zorla yerinden edilmesi ve kasıtlı olarak hedef alınmasının, uluslararası toplum ve hukuk örgütleri tarafından derhâl durdurulması gerektiğini belirterek, işgalcilerin ve liderlerinin hesap vermesi çağrısında bulundu.

İsrail işgal güçleri Cuma günü, Gazze Şehri’nin batısında yüzlerce Filistinlinin yaşadığı ve on binlerce yerinden edilmiş kişinin sığındığı bölgede bulunan çok katlı “Maştaha Kulesi”ni yıktı.

Bu saldırı, İsrail Savaş Bakanı Israel Katz’ın “Gazze’ye cehennemin kapıları açılıyor” tehdidinden hemen sonra gerçekleşti.