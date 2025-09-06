Trump, 30 yıllık protesto geleneğini bitiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde 30 yılı aşkın süredir bulunan ve savaş karşıtı protestoların simgesi haline gelen çadırın kaldırılması talimatını verdi.

Cuma akşamı düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin sorusunu yanıtlayan Trump, çadırın “Amerikan karşıtı bir mekâna” dönüştüğünü belirterek, “Hemen, bugün, kaldırın. Radikal solcular tarafından kuruldu. Eğer Lafayette Park’taysa, oradan da kaldırın.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri üzerine açıklama yapan bir yetkili ise çadırın varlığından haberdar olmadığını belirtti.

Washington’daki güvenlik güçlerinin suçla mücadele kapsamında yüzlerce çadırı kaldırdığını söyleyen yetkili, bu çadırın da aynı şekilde kaldırılacağını dile getirdi.

Trump’ın bu çıkışı, aynı gün imzaladığı dikkat çekici bir başkanlık kararnamesinin hemen ardından geldi.

Kararname ile Savunma Bakanlığı’nın ismi resmen “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirildi.

Böylece, 2. Dünya Savaşı sonrasında terk edilen bir isim yeniden kullanılmaya başlandı.

Yetkililer bu değişikliğin, Pentagon’un çatışmaları önlemedeki rolünü vurgulamayı amaçladığını aktardı.

Basın toplantısında konuşan Trump, Pentagon’un yeniden yapılandırılmasına yönelik yeni adımlar atılacağını belirterek, Kongre’den gerekli yasal düzenlemeleri yaparak kararı onaylamasını talep edeceğini açıkladı.

Tarihçilere göre, Pentagon 1949 yılına kadar “Savaş Bakanlığı” olarak adlandırılıyordu.

Savunma Bakanlığı isminin tercih edilmesinde, nükleer çağda ABD’nin savaşları önlemeye odaklandığını yansıtma amacı da bulunuyordu.