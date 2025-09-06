Hamas: Siyonist Rejimin Savunma Bakanının Açıklamaları Uluslararası Hukukun Açık İhlalidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), dün (Cuma) yayımladığı bildiride, Siyonist rejimin Savunma Bakanı’nın açıklamalarını kınayarak, bu ifadeleri “Gazze’de soykırım suçlarının başlangıcı, mahallelerin yıkımı ve halkın zorla yerinden edilmesi girişimi” şeklinde tanımladı.
Hamas, İsrail ordusunun yoğun nüfuslu konut binalarını ve mültecileri hedef almasının, halkı zorunlu göçe zorlamaya yönelik suç teşkil eden bir girişim olduğunu vurgulayarak, bunun “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” anlamına geldiğini belirtti.
Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Siyonist rejim Savunma Bakanı’nın Gazze kentine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki son açıklamalarını, “uluslararası hukuk ve insani teamüllere karşı eşi görülmemiş bir meydan okuma” ve “Filistinlilere yönelik soykırım niyetinin açık itirafı” olarak değerlendirdi.
