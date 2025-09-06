Pakistan: Her Zaman Filistin Halkının Yanında Olacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif’in Filistin Başkadısı ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı’nın dini işler danışmanı Mahmud el-Habbash ile yaptığı görüşmede, İslamabad’ın Filistin halkına olan sürekli desteğini bir kez daha vurguladığı ifade edildi. Şahbaz Şerif şöyle dedi:

“Biz her zaman kardeş Filistin halkının yanında olacağız ve onların ağır saldırılara karşı verdikleri büyük mücadeleyi savunacağız.”