Pakistan: Her Zaman Filistin Halkının Yanında Olacağız

6 Eylül 2025 - 18:10
News ID: 1724175
Pakistan Başbakanı, üst düzey bir Filistinli yetkiliyle yaptığı görüşmede ülkesinin Filistin halkını asla yalnız bırakmayacağını ve onların meşru haklarını tüm diplomatik alanlarda destekleyeceğini belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif’in Filistin Başkadısı ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı’nın dini işler danışmanı Mahmud el-Habbash ile yaptığı görüşmede, İslamabad’ın Filistin halkına olan sürekli desteğini bir kez daha vurguladığı ifade edildi. Şahbaz Şerif şöyle dedi:  

“Biz her zaman kardeş Filistin halkının yanında olacağız ve onların ağır saldırılara karşı verdikleri büyük mücadeleyi savunacağız.”

