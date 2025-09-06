Filistinli Şehit Çocuğun Sesi Venedik’i Salladı; İki İranlı Animasyon Almanya ve Brezilya Yolunda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kosar Ben Heniye’nin yönettiği “Hind Rejeb’in Sesi” Venedik Film Festivali’nde festival tarihinin en uzun süren ayakta alkışını aldı. Parstoday’in haberine göre, film, Gazze savaşında şehit düşen 5 yaşındaki Hind Rejeb’in gerçek hikayesini anlatıyor. Gösterim sırasında izleyiciler gözyaşları içinde “Özgür Filistin” sloganları attı ve anti-Siyonist bir atmosfer oluştu. Yapımcılar arasında bulunan Joaquin Phoenix ve Rooney Mara da destek vermek için törende yer aldı ve film ekibiyle birlikte kırmızı halıda Hind Rejeb’in fotoğrafını taşıdı. Phoenix, Gazze için ateşkes desteği amaçlı sanatçı rozetini takarken, eşi de Filistin bayrağı desenli bir çanta taşıyordu. Filmde Hind’in kaydedilmiş sesi kullanıldı ve onun yardım ekipleriyle yaptığı acılı telefon görüşmesi sahneleri yeniden canlandırıldı. Filmle ilgili basın toplantısı da ayakta alkışlandı ve film ekibi duygusal bir açıklama yaptı. Bu film, Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Ödülü’nün önemli adaylarından biri olarak gösteriliyor.

İki İranlı Animasyon Almanya ve Brezilya Uluslararası Festivallerinde

İran yapımı kısa animasyon filmler “Kağıt Çiçekleri” ve “Kürbet”, Almanya ve Brezilya’daki uluslararası festivallerde gösterilecek. Ramak Amin Kazemi’nin yönettiği “Kağıt Çiçekleri”, Almanya’daki T-Short Film Festivali ve Brezilya’daki Italiopolis Festivali’nin yarışma bölümünde yer alıyor. Film, hayatının sonuna geldiğini hisseden bir yazarın hikayesini anlatıyor. Nilüfer Naderi Tehrani’nin yönetmenliğini yaptığı “Kürbet” ise Almanya’daki T-Short Film Festivali’nin özel hikaye bölümünde gösterilecek ve eşini kaybetmiş bir adamın hikayesini konu alıyor. T-Short Festivali, 28-30 Kasım tarihleri arasında Almanya’da yüz yüze ve 1 Aralık’tan itibaren online olarak gerçekleşecek. Her iki animasyon da İran’ın Belgesel, Deneysel ve Animasyon Sineması Geliştirme Merkezi yapımıdır.

İran Yapımı Kısa Film “Cennet Bahçesi” İngiltere Festivali’nde

Yasmin Esmailzadegan’ın yazıp yönettiği İran yapımı kısa film “Cennet Bahçesi”, İngiltere’de düzenlenen 15. The Lift-Off Sessions Online Festivali’ne seçildi. Dünya genelinden bağımsız kısa ve uzun filmleri gösteren bu festival, Lift-Off Global Network ve Pinewood Stüdyoları tarafından düzenlenmektedir. “Cennet Bahçesi”, konuşan bir inek üzerinden alegorik ve şiirsel bir anlatı sunuyor ve cennetin bahçesine gönderiliyor. Filmin uluslararası dağıtımı Sedra Sabah tarafından yapılmakta olup, yapımını ise İran Kültür ve Sanat Enstitüsü Noema üstlenmiştir.