  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

9 Eylül 2025 - 19:41
News ID: 1725435
YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine aldığı kararla, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin Sarıyer’de yapılmasına ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine aldığı kararla, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin Sarıyer’de yapılmasına ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha