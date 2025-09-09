YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine aldığı kararla, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin Sarıyer’de yapılmasına ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.
9 Eylül 2025 - 19:41
News ID: 1725435
