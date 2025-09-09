İsrail, tank birliği komutanının da öldüğünü duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyası Maariv gazetesi, salı günü yaptığı haberinde, dün pazartesi günü Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşanan çatışmada İsrail ordusunun dördüncü kaybının bir tank birliği komutanı olduğunu açıkladı.

Gazete, ölen kişinin, Zırhlı Birliklere bağlı 401. Tugay’ın 52. Alayı’nda görevli zırhlı subayı Matan Abramovich olduğunu bildirdi. Abramovich’in, aynı zamanda çavuş rütbesindeki üç askerle birlikte öldüğü kaydedildi; ölen askerlerin isimleri Uri Lamed, Ghadi Kotal ve Amit Arieh Regev olarak verildi.

İsrail soruşturmalarına göre, Hamas savaşçıları dün sabah kuzeyde, Cibaliya ile Şeyh Rıdvan Mahallesi arasında bulunan İsrail ordusuna ait bir tahkim edilmiş mevziye saldırdı. Daha sonra bölgede bir tankı hedef aldıkları ve saldırının dört askerin ölümüne yol açtığı belirtildi.

İsrail medyasına göre, dört askerin ölümü, “Demir Kılıçlar Savaşı”nın başlangıcından bu yana İsrail askerlerinin kayıplarını 904’e yükseltti.