Lübnan’da İsrail hava saldırıları can aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Operasyonları Merkezi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail rejimine ait hava saldırılarının Bekaa ve Hermel yaylalarında beş kişinin hayatını kaybetmesine, beş kişinin de yaralanmasına yol açtığını bildirdi. Açıklamada, bunun ilk belirlemelere göre verilen bilanço olduğu kaydedildi.

Günün erken saatlerinde el-Meyadin’in Lübnan’daki muhabiri, İsrail işgal güçlerinin ülkenin doğusunda bulunan Hermel yaylalarına 12 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Saldırıların, Hermel-Baalbek vilayetinde yer alan Harbeta ve el-Labua kasabalarının kırsalını hedef aldığı bildirildi. Bombardımanda en az üç sivilin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son yaşanan tırmanış, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının ardından geldi. 3 Eylül’de savaş uçakları, Zahrani sahil bölgesini hedef almış, dört kişi hayatını kaybetmiş, aralarında dört çocuğun da bulunduğu 17 kişi yaralanmıştı. Saldırıların, Ensariye ve Adlun kasabaları arasında yer alan Deyr Takla çiftliğinde buldozerlerin onarıldığı sanayi hangarını vurduğu ifade edilmişti.

Bu arada, BM barış gücü askerlerinin de saldırıya maruz kaldığı bildirildi. 2 Eylül’de Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail’e ait insansız hava araçlarından atılan dört el bombasının, BM’ye ait bir mevziye erişim sağlamak için yol engellerini kaldıran bir grup personelin yakınına düştüğünü açıkladı. Görev gücü, bunu “geçen Kasım ayında ilan edilen çatışmaların durdurulması anlaşmasından bu yana UNIFIL personeli ve malzemelerine yönelik en ciddi saldırılardan biri” olarak niteledi.

İsrail işgali, Kasım 2024’te ilan edilen ateşkese uymamayı sürdürüyor. O tarihten bu yana İsrail ihlalleri Lübnan genelinde 264 kişinin ölümüne, 540’tan fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırıların güneyden doğu sınırına kadar genişlediği kaydedildi.