HTŞ, üst düzey bir Rus heyeti ile görüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- SANA Haber Ajansı’na göre, Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün sözde 'dışişleri bakanı' Esad Şeybani, Salı günü Şam’daki Halk Sarayı’nda Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak liderliğindeki heyeti kabul etti.

Toplantıda, Şeybani, Şam’a gelen Rus heyetiyle bir araya gelerek, Suriye’nin birliğini koruma yönünde Moskova’dan net bir duruş sergilemesini talep etti.

HTŞ'li yetkili, ''Suriye'nin bölünmesine yönelik girişimlerin arttığını belirterek, zayıf bir Suriye’nin bölgede kaos ve terör fırsatlarını çoğaltacağını'' iddia etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygı temelinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Novak, açıklamasında, HTŞ'li yetkililerle ekonomi, güvenlik, savunma ve siyaset alanlarında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye devlet televizyonu, Moskova’dan üst düzey bir heyeti taşıyan Rus uçağının sürpriz ve habersiz bir ziyaretle Şam Uluslararası Havalimanı’na indiğini bildirdi.

Diplomat kaynaklar, heyette üst düzey askeri ve siyasi yetkililerin yer aldığını ve bunun Moskova’nın Suriye’deki varlığını güçlendirme niyetini yansıttığını belirtti.

Özellikle son haftalarda İsrail’in Suriye’deki askeri tesislere yönelik saldırıları göz önüne alındığında bu ziyaretin önemi dikkat çekiyor.

SANA’ya göre, Rus heyeti ile HTŞ arasında önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmeler, askeri ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra HTŞ'nin öncelikleri arasında yer alan yeniden yapılanma konusunu da kapsayacak şekilde planlanıyor.