İsrailli ajan Tsurkov serbest bırakıldı

Trump’tan Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeyi Truth Social platformu üzerinden yorumladı. Tsurkov’un, Princeton Üniversitesi “öğrencisi” ve kız kardeşi Amerikan vatandaşı olan Tsurkov’un Ketaib-i Hizbullah tarafından serbest bırakıldığını “bildirmekten memnuniyet duyduğunu” belirtti.

Trump, Tsurkov’un “aylar süren işkence gördüğünü” iddia etti; ayrıca, ABD’nin Irak Büyükelçiliği’ne transfer edildiğini bildirdi. ABD başkanı, “adalet için” mücadele edeceğini öne sürerek Hamas’a rehineleri derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

Serbest bırakılma koşulları

El-Meyadin kaynaklarına göre, serbest bırakma, belirli şartlar altında gerçekleşti. Bu şartlar arasında ABD işgal güçlerinin Irak’tan herhangi bir çatışmaya yol açmadan tamamen çekilmesi için hazırlık yapılması yer aldı; amaç, ülkeyi daha fazla çatışmadan korumaktı.

Tsurkov’un Faaliyetleri

İsrail-Rus uyruklu Tsurkov, son yıllarda Filadelfiya’daki Foreign Policy Research Institute ve işgal altındaki Kudüs merkezli İsrail düşünce kuruluşu Mitvim için Irak, Suriye ve işgal altındaki Filistin’de sözde “alan araştırması” yürütmüştü. Faaliyetleri, yaygın olarak İsrail adına casusluk operasyonlarının örtüsü olarak değerlendirildi.

Temmuz 2023’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisi, Tsurkov’un Irak’taki bir Iraklı grup tarafından alıkonulduğunu kabul etmiş ve “öğrencinin” Princeton Üniversitesi adına akademik amaçlarla ülkede bulunduğunu iddia etmişti. Ayrıca, Tsurkov’un Irak’a Rus pasaportu ile giriş yaptığı, İsrailli yetkililerin durumu Rusya ve ABD ile koordine ettiği de doğrulanmıştı.