Suudiler, Hamas’a göz açtırmıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'da yayımlanan el-Ahbar gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan, Hamas'a yönelik bir "kışkırtma kampanyası" yürütüyor.

Haberde, Suudi yetkililerin örgütün yasaklanması konusunu Lübnanlı muhataplarıyla resmi düzeyde görüştüğü, Suudi güvenlik birimlerinin de Lübnanlı mevkidaşlarıyla dosyayı ele aldığı belirtildi.

Hamas üyelerine yönelik gözaltılar

Lübnan askeri istihbaratının, "yasa dışı askeri faaliyet" iddiasıyla Hamas üyelerini çeşitli bölgelerde gözaltına aldığı öğrenildi.

Habere göre, Suudi Arabistan'ın temasları bu gelişmeler üzerine yoğunlaştı. Son olarak gözaltına alınan grubun ise kamuya açık etkinliklere katılımıyla bilindiği kaydedildi.

Öte yandan Hamas liderliğinin Lübnanlı resmi makamlara konuyla ilgili bilgi verdiği teyit edildi.

Direniş örgütü, Lübnan'da herhangi bir askeri veya güvenlik faaliyeti bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, Hamas üyelerinin direniş operasyonlarına katılımının mevcut çatışma dinamiklerine bağlı olduğu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları esnasında gerçekleştiği ifade edildi.

Hamas'ın, Lübnan ve Hizbullah'ın ateşkes kararına bağlılık açıklamasının ardından, diğer tüm direniş örgütleri gibi bu karara bütünüyle uyduğu belirtildi.